Инфляция в России по итогам 2022 года составит 12%

Ожидался более высокий показатель, отметили в Минфине

Российские власти "неплохо поработали", поэтому уровень инфляции в России по результатам 2022 года составит около 12%. Об этом в четверг, 29 декабря, рассказал министр финансов Антон Силуанов.

Глава Минфина отметил в эфире телеканала "Россия 24", что относительно уровня инфляции "ожидания были, конечно, изначально гораздо выше".

Однако России удалось удержать финансовую и макроэкономическую стабильность, "мы справились с инфляцией", подчеркнул министр финансов.

Ранее Антон Силуанов отметил, что ВВП снизится примерно в пределах до 2,7% за текущий год. Российские власти предпримут все меры для того, чтобы в 2023 году выйти на положительные экономические тренды.

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