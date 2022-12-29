В России с коронавирусом госпитализировали 1065 человек

Скончались 56 пациентов

За сутки в России госпитализированы 1065 заболевших коронавирусом. Об этом в четверг, 29 декабря, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксировано 6146 новых случаев заражения. Выздоровели за сутки 7815 человек, скончались 56 пациентов с коронавирусом.

В Москве за сутки выявили 1661 заболевшего коронавирусом, из них госпитализированы только 122. В Санкт-Петербурге подхватил ковид 713 человек, в Московской области – 267.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 21787172 случая заболевания, зарегистрировано 393604 летальных исхода.

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