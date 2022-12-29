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МИД счел идею о "мирном саммите" с Украиной пиар-акцией США

11:37
  • четверг
  • 29 декабря 2022

Москва прокомментировала заявление украинских властей

Высказанная властями Украины "бредовая идея" о проведении "мирного саммита" является пиар-акцией Соединённых Штатов. Такое мнение в четверг, 29 декабря, озвучили в российском Министерстве иностранных дел.
Россия отказалась обсуждать "формулу мира" Зеленского

Как заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, речь идет о созыве на площадке ООН 24 февраля, в годовщину начала российской спецоперации, некоего "мирного саммита", который, "по замыслу киевских деятелей, должен способствовать выполнению странных измышлений Зеленского, которые он обратил своей некоей "формулой мира".

Захарова отметила, что российская сторона расценивает "подобную бредовую идею как еще одну пиар-акцию Вашингтона, который пытается в последнее время представить киевский режим в образе теперь уже миротворца", сообщает РИА Новости.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам, член делегации России на переговорах с Украиной Леонид Слуцкий заявил, что Украина по-прежнему не готова вести переговоры о мире, все высказывания украинских политиков — "дымовая завеса".

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