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Восстановление Крымского моста идет с опережением графика

11:58
  • четверг
  • 29 декабря 2022

Мост пострадал в результате теракта украинских спецслужб

Работы по восстановлению Крымского моста после теракта осуществляются с опережением графика работ на несколько дней. Об этом в четверг, 29 декабря, рассказал вице-премьер России Марат Хуснуллин, курирующий в кабмине строительную отрасль.
Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновилось после ремонта

Замглавы правительства подчеркнул, что ежедневно утром и вечером получает доклады о ходе восстановления Крымского моста.

С учетом того, что плановый срок завершения работ — конец марта 2023 года, "по состоянию на сегодняшний день мы идем с опережением на несколько дней", цитирует Хуснуллина ТАСС.

В октябре на Крымском мосту прогремел взрыв — взорвался грузовой автомобиль. В результате загорелись топливные цистерны железнодорожного состава, обрушились два пролета автомобильного полотна. Погибли четыре человека. В ФСБ заявили, что это был теракт украинских спецслужб.

В начале декабря президент России Владимир Путин лично посетил Крымский мост, проехал по отремонтированной автомобильной полосе и пообщался со строителями.

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