Он передавал секретную информацию СБУ

В Херсонской области задержали украинского агента, передававшего СБУ данные о дислокации российской армии.

По данным ФСБ, 54-летний мужчина сообщал украинской спецслужбе сведения о местоположении и численности Вооруженных мил России для нанесения артиллерийских ударов. Информацию он передавал с помощью мессенджера WhatsApp.

Возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж". Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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