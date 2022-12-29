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В Херсонской области задержали украинского агента

12:32
  • четверг
  • 29 декабря 2022

Он передавал секретную информацию СБУ

В Херсонской области задержали украинского агента, передававшего СБУ данные о дислокации российской армии.

По данным ФСБ, 54-летний мужчина сообщал украинской спецслужбе сведения о местоположении и численности Вооруженных мил России для нанесения артиллерийских ударов. Информацию он передавал с помощью мессенджера WhatsApp.

Возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж". Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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