Он передавал секретную информацию СБУ
В Херсонской области задержали украинского агента, передававшего СБУ данные о дислокации российской армии.
По данным ФСБ, 54-летний мужчина сообщал украинской спецслужбе сведения о местоположении и численности Вооруженных мил России для нанесения артиллерийских ударов. Информацию он передавал с помощью мессенджера WhatsApp.
Возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж". Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"