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Регионы получат почти 40 млрд рублей на строительство больниц

12:19
  • четверг
  • 29 декабря 2022

Средства выделят в рамках госпрограммы "Развитие здравоохранения"

Более 38,8 млрд рублей из федерального бюджета будет направлено в ближайшие три года на строительство и реконструкцию медицинских учреждений в регионах России. Соответствующее распоряжение подписал премьер РФ Михаил Мишустин.
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Деньги будут выделены субъектам Российской Федерации в рамках государственной программы "Развитие здравоохранения". Менее дорогостоящие объекты будут профинансированы в рамках действующих федеральных проектов.

Свыше 26,4 млрд рублей поступят в регионы уже в 2023 году. В 2024 году будет направлено 11,8 млрд рублей, в 2025 году — 667 млн рублей.

С помощью этих средств будут построены или модернизированы 19 медицинских учреждений в 17 регионах страны, сообщает пресс-служба кабмина.

В мае российские власти выделяли более 1 млрд рублей из федерального бюджета на модернизацию учреждений российской системы здравоохранения. По поручению главы государства правительство совместно с региональными властями реализует масштабную программу модернизацию первичного звена.

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