Росстат расширил корзину товаров и услуг для расчета инфляции

В список включены 566 позиций

В России расширен перечень товаров и услуг, применяемый для расчета уровня инфляции на ежемесячной основе. Об этом в четверг, 29 декабря, рассказали в пресс-службе Росстата.

Корзина для расчета расширена с 558 позиций до 566. Новый перечень начнут использовать в 2023 году.

В частности, в обновленный список вошло молоко питьевое цельное пастеризованное более 3,2% жирности, сухие приправы и специи, детский творожок, молоко для детей, детский крем, детская соска (пустышка), бутылочка для кормления, а также детское автомобильное кресло, чемодан, офисная бумага, смарт-часы, гипсокартон.

Для расчета инфляции Росстат также будет изучать цены на проезд в сидячих вагонах в скоростных поездах дальнего следования, поездки на Черноморское побережье и в Крым, речные круизы на территории России.

Наряду с этим изменен список стран, поездки в которые учитываются при мониторинге цен на турпутевки. В частности, исключены туры на Кипр, в Марокко, в Тунис, в Индию, на Мальдивы и на Шри-Ланку, сообщает ТАСС.

Ранее в Росстате пояснили, что граница бедности в России и, соответственно, количество россиян за чертой бедности рассчитывается по значению потребительской корзины с учетом инфляции. В третьем квартале 2022 года это значение составило 13 688 рублей.

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