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Рогозин выложил первое фото после успешной операции

12:26
  • четверг
  • 29 декабря 2022

Экс-глава "Роскосмоса" идет на поправку

Руководитель группы военных советников и научно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин опубликовал первое фото после операции.

21 декабря в Донецке Рогозин получил контузию и ранение во время очередной атаки украинских националистов. 26 декабря столичные врачи провели сложную операцию по извлечению осколка боеприпаса из района шейного позвонка.

На данный момент экс-глава "Роскосмоса" идет на поправку. На опубликованном фото можно заметить пластырь в районе шеи.

Всегда побеждает тот, кто готов идти до конца. Всем - хорошего и плодотворного дня!", - написал Рогозин во "ВКонтакте".

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