Рогозин выложил первое фото после успешной операции

Экс-глава "Роскосмоса" идет на поправку
Руководитель группы военных советников и научно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин опубликовал первое фото после операции.
21 декабря в Донецке Рогозин получил контузию и ранение во время очередной атаки украинских националистов. 26 декабря столичные врачи провели сложную операцию по извлечению осколка боеприпаса из района шейного позвонка.
На данный момент экс-глава "Роскосмоса" идет на поправку. На опубликованном фото можно заметить пластырь в районе шеи.
Всегда побеждает тот, кто готов идти до конца. Всем - хорошего и плодотворного дня!", - написал Рогозин во "ВКонтакте".Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"