Собянин открыл новые корпуса МГТУ имени Баумана

Всего планируется возвести и реконструировать 14 зданий

В Москве открыты два новых корпуса научно-исследовательского кластера МГТУ имени Баумана. Это инжиниринговый центр транспорта и Центр биомедицинских технологий. Сегодня там побывал мэр столицы Сергей Собянин. Уникальные лаборатории двух центров войдут в строй уже в следующем году. Всего планируется построить 14 корпусов.

Подарок к Новому году - в стиле хай-тек! Лучше для студентов и ученых и представить невозможно. У знаменитой Бауманки - сразу два новых корпуса. В одном - Центр биомедицинских систем и технологий. Здесь будут проводить исследования и разработки в области биоинженерии, биофотоники, телемедицины, робототехники, сенсорики. Откроют лаборатории клеточных технологий и тканевой инженерии. С самым современным оборудованием, позволяющим анализировать и в режиме реального времени наблюдать, как возникают разные структуры из клеток.

"А вообще задача научиться управлять самоорганизацией в таких живых системах, для того чтобы в перспективе создать искусственные ткани, искусственные ткани разных органов на чипе, и впоследствии применять это для ускоренного тестирования новых лекарств", - пояснил Станислав Юрченко, декан факультета биомедицинской техники МГТУ им. Баумана.

По соседству - Инжиниринговый центр наземных транспортно-технологических систем. Тут появятся и научно-образовательный центр КАМАЗ-Бауман, и сразу несколько лабораторий. В том числе будут заниматься сборкой, испытанием, отладкой программного и аппаратного обеспечения прототипов бортовых систем управления, проводить динамические испытания автомобилей. На открытии корпусов научно-исследовательского кластера сегодня побывал столичный мэр.

"Мы реализуем масштабный проект обновления материальной базы одного из старейших технических университетов нашей страны. Здесь создается 14 новых корпусов, практически везде одновременно ведутся большие работы. Сегодня сдаем два корпуса - это биотехнологический центр и центр транспортного инжиниринга", - сообщил Собянин.

"В них будут работать более 200 преподавателей и сотрудников, сотни студентов будут обучаться и бакалавриату, и магистратуре, и специалитету, и это принесет большую пользу и нам, как университету, и стране", - отметил Михаил Гордин, и.о. ректора МГТУ им. Баумана.

Но два новых корпуса - это лишь начало. Находятся они по соседству со "старыми" зданиями - практически в центре Москвы, на набережной Яузы. Этот комплекс Бауманки сложился несколько десятилетий назад и сейчас уже требует серьезной реконструкции.

В целом в рамках проекта комплексного развития и модернизации старейшего технического университета столицы на берегах Яузы планируется возвести и реконструировать 14 зданий. В будущем году должна завершиться реставрация исторических "Фанагорийских казарм". А в 2024-м откроют Многофункциональный научно-образовательный корпус, Центральный кластер, Квантум-парк, и комплекс общежитий.

Юлия Богоманшина, Елена Сахно, Арсений Кобяков, Владимир Черных, "ТВ Центр".

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