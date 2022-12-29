Центр диабетической стопы больницы им. Вересаева применяет современные методики

Они гарантируют отличные результаты

Комплексный подход! Центру диабетической стопы больницы имени Вересаева - три года. Современные методики гарантируют отличные результаты.

Для каждого пациента - своя программа диагностики и лечения. Наблюдение ведут сразу несколько врачей разных специальностей. При необходимости проводят малоинвазивные операции. Чтобы восстановить кровоток в повреждённых сосудах. Это позволяет остановить патологические процессы и сохранить ноги.

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