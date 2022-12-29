Фура вылетела с проезжей части на Киевском шоссе

Обошлось без пострадавших

ДТП на Киевском шоссе. Фура вылетела с проезжей части. Авария произошла в районе деревни Бекасово. Водитель не справился с управлением, и машину занесло. Никто не пострадал. Чтобы вытащить фуру, потребовалась помощь спецтехники.

А рано утром на Новорязанском шоссе один грузовик врезался в другой. От удара кабина оказалась сильно повреждена. О состоянии водителя не сообщается. Некоторое время движение транспорта на этом участке было затруднено.

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