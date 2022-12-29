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Пожар в деревне Чёрная Грязь попал на видео

15:02
  • четверг
  • 29 декабря 2022

Причины устанавливаются

До глубокой ночи пожарные тушили крупное возгорание в деревне Чёрная Грязь под Солнечногорском. Там горел мебельный склад.

Огонь охватил площадь в 450 квадратных метров, языки пламени можно было видеть далеко от места происшествия. Еще до приезда спасателей из здания эвакуировались пять человек.

Информации о пострадавших не поступало. Сотрудники также пытались спасти оборудование. Что стало причиной ЧП, сейчас устанавливается. Также предстоит оценить причинённый ущерб.

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