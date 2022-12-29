В Красноармейске люди вынуждены жить в доме со сгоревшей крышей

Он давно признан аварийным

В подмосковном Красноармейске несколько семей вынуждены жить в доме, крыша которого сгорела ещё в августе. Сам дом строился как временный барак и был признан аварийным ещё в 94 году. Там нет отопления, горячей воды и нормальной проводки. Но до сих пор люди не могут добиться переселения или хотя бы достойного маневренного жилья.

Местные называют этот дом "Титаником". Построен в 1937 году как временный казарменный барак. У него нет даже фундамента. Несколько раз горел. Трёхэтажка и правда напоминает корабль, лежащий на морском дне: разбитый и необитаемый. Почти.

"Мы продолжаем здесь жить без отопления, с обогревателями. Нагрузка на розетки, не дай Бог ещё что-то случится", - говорит Вера Кришина.

В доме только холодная вода и электричество, которым нужно пользоваться по очереди. В соседнем подъезде, над которым осталась часть крыши, живут три семьи. Все - с детьми. Дом был признан аварийным почти 30 лет назад. Тогда жильцам впервые пообещали расселение. В 2014 году даже начали строить неподалёку новый дом, специально для них. Но стройка встала, а застройщик исчез. Администрация тогда никаких мер не приняла. Позже случилось объединение городских округов, руководство сменилось, а часть документов бесследно исчезла. В том числе о том, что "Титаник" стал аварийным в 1994 году.

Летоисчисление аварийности новая администрация ведёт от последнего пожара - в августе этого года. Но вот у жильцов, которые много лет борются за своё жилье, по счастливому стечению обстоятельств есть копии этих документов, заказанные из архива.

Администрация вступила в переговоры с Министерством строительного комплекса Московской области, чтобы решить вопрос с расселением жильцов. И Министерство ответило:

"Так как указанный жилой дом был признан аварийным после 01.01.2017 года, включение его в программу 2019-2025 в настоящее время не представляется возможным".

Проще говоря, приходите после 2025 года. Жильцам предложили манёвренный фонд. Два дома. Издалека выглядят вполне прилично, но стоит подойти ближе, видно отходящие от стен панели и открытую крышу - в декабре решили утеплять.

Местная система отопления не справляется - радиаторы текут, а управляющая компания предлагает ремонт жильцам за свой счёт. У многих денег на это нет. Вот такая платёжка пришла одному из жильцов. Но даже такое жильё доступно не всем.

По словам жильцов, в Красноармейске строится достаточно жилья, а администрация регулярно закупает квартиры. Глава Пушкинского городского округа ввёл на "Титанике" режим чрезвычайной ситуации локального характера с муниципальным уровнем реагирования. Контроль за которым оставил за собой.

Александра Панина, "ТВ Центр".

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