Москвичи собрали более тонны фруктов в рамках акции "Подвешенный мандарин"

Их раздадут нуждающимся

Праздник - каждому! Более тонны цитрусовых собрали москвичи в рамках благотворительной акции "Подвешенный мандарин", сообщает "ТВ Центр".

Проходит она на городских межрегиональных ярмарках. Горожане покупают мандарины и складывают их в специальную корзину. Фрукты затем отвезут в благотворительные организации, которые в свою очередь раздадут их своим подопечным: пожилым и одиноким людям, пациентам хосписов, многодетным семьям.

Мандарины давно стали символом Нового года. Вот только не все могут себе позволить их купить. Однако подарить праздник способен каждый.

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