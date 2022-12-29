Москвичи собрали более тонны фруктов в рамках акции "Подвешенный мандарин"

Их раздадут нуждающимся
Праздник - каждому! Более тонны цитрусовых собрали москвичи в рамках благотворительной акции "Подвешенный мандарин", сообщает "ТВ Центр".
Проходит она на городских межрегиональных ярмарках. Горожане покупают мандарины и складывают их в специальную корзину. Фрукты затем отвезут в благотворительные организации, которые в свою очередь раздадут их своим подопечным: пожилым и одиноким людям, пациентам хосписов, многодетным семьям.
Мандарины давно стали символом Нового года. Вот только не все могут себе позволить их купить. Однако подарить праздник способен каждый.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"