Экстренные службы Энгельса проверяют сообщения о взрывах

Угрозы для жителей нет

В Энгельсе экстренные службы начали проверку сообщений местных жителей о новых взрывах в районе аэродрома.

"Информация, опубликованная в соцсетях, проверяется. На место, о котором пишут жители, выехали оперативные службы для проверки", - сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора региона.

В свою очередь саратовский губернатор Роман Бусаргин заявил, что сработала система противовоздушной обороны, которая сбила неопознанный объект. Эвакуация из города не требуется.

"На территории Энгельсского района сработала система ПВО. Уничтожен неопознанный объект. На место направлены оперативные службы. Угрозы для безопасности жителей нет", - написал он в своем Telegram-канале.

В ночь на 26 декабря на подлете к военному аэродрому в Энгельсе системами ПВО был сбит украинский беспилотник. Погибли трое военнослужащих.

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