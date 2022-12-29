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МИД России дал отпор Еревану за критику миротворцев

13:19
  • четверг
  • 29 декабря 2022

Армения обвиняла российских миротворцев в неисполнении обязательств

Критика российского миротворческого контингента в контексте обстановки в Лачинском коридоре неприемлема. Такое заявление сделала в четверг, 29 декабря, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Лавров отверг обвинения в адрес российских миротворцев в Карабахе

Чиновница подчеркнула, что российские миротворцы делают все возможное для урегулирования обстановки в Нагорном Карабахе, а "публичные нападки делу не помогают, ситуации были и похуже".

Захарова также заявила, что действия российских миротворцев в Карабахе заслуживают высокой оценки, они остаются гарантом безопасности в регионе, сообщает ТАСС.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что российский миротворческий контингент не выполняет свои функции по договоренности от 9 ноября 2020 года в связи с перекрытием азербайджанскими военными Лачинского коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией.

Армянский политик назвал кризис в Лачинском коридоре и его якобы выход из-под контроля российских миротворцев самым главным вопросом в отношениях между Москвой и Ереваном в настоящее время.

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