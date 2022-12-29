В кабмине отвергли идею массовой выдачи льготной ипотеки в новых регионах

В целом по стране темпы выдачи ипотеки планируют сохранить на высоком уровне

Массовой выдачи льготной ипотеки под 2% в новых субъектах Российской Федерации пока не будет, количество выдаваемых кредитов будет измеряться несколькими тысячами. Об этом в четверг, 29 декабря, рассказал вице-премьер России Марат Хуснуллин.

При этом Хуснуллин заявил, что в целом по стране темпы выдачи ипотеки в 2023 году планируется сохранить на уровне не ниже 2022 года. Он добавил, что за последние две недели в России наблюдается бум выдачи таких кредитов.

Что касается новых российских регионов, развитие льготной ипотеки там продолжится. Кроме того, местные застройщики заинтересованы в строительстве, особенно большой интерес вызывает побережье, цитирует вице-премьера "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что правительство России продлило действие программы льготной ипотеки до 1 июня 2024 года. Заем по ставке до 8% можно получить на покупку жилья в новостройке, строительство дома или приобретение земельного участка.

Максимальный размер кредита по льготной ставке в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях — 12 млн рублей, для остальных регионов – 6 млн рублей. Первоначальный взнос — от 15%.

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