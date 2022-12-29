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Глава Минобороны Шойгу выступит с докладом

13:21
  • четверг
  • 29 декабря 2022

Его заслушает Путин

Министр обороны России Сергей Шойгу выступит с докладом для президента Владимира Путина сегодня, 29 декабря.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Доклад будет зачитан на церемонии подъема флага России на новых кораблях. Помимо Шойгу, с докладом выступит командующий Тихоокеанским флотом Сергей Авакянц.

"Сегодня глава государства примет участие посредством видеоконференции в церемонии подъёма военно-морского флага на кораблях, которые поступают в состав военно-морского флота России. И также будет спущен на воду - это будет отдельная церемония - атомный подводный крейсер "Император Александр III", - сказал Песков.

27 декабря Шойгу провел итоговое селекторное совещание Минобороны. Министр заслушал доклады об итогах деятельности ВС России, а также о запланированных мероприятиях армии и флота.

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