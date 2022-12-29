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Кремль анонсировал переговоры Путина и Си Цзиньпина

13:39
  • четверг
  • 29 декабря 2022

Лидеры двух стран побеседуют в онлайн-формате

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу, 30 декабря, проведут переговоры по видеоконференцсвязи. Об этом в четверг, 29 декабря, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Официальный представитель Кремля сообщил, что политики сначала проведут публичный первый обмен приветственными репликами, а затем разговор продолжится в закрытом режиме.

Ожидается, что Путин и Си Цзиньпин обменяются мнениями по наиболее острым региональным проблемам, среди которых "есть и те, которые ближе к нам, к России, а есть те, которые ближе к Китаю". Кроме того, будет обсуждаться тема двусторонних отношений и рост взаимного товарооборота, сообщает "Интерфакс".

Ранее Дмитрий Песков рассказал, что недавнее послание Владимира Путина председателю КНР Си Цзиньпину, которое лично передал китайскому лидеру Дмитрий Медведев, "касалось продвинутых отношений, продвинутого партнерства между Россией и Китаем, стратегического партнерства".

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