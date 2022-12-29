Песков рассказал о решении проблем в процессе частичной мобилизации

За деталями пресс-секретарь президента предложил обратиться в Минобороны

Трудности, возникшие в процессе проведения частичной мобилизации, разрешались в оперативном порядке. Об этом в четверг, 29 декабря, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля отметил, что "мы все с вами говорили неоднократно о тех проблемах, которые имели место" в ходе частичной мобилизации.

Была достаточно оперативная реакция на возникшие проблемы, при том, что "масштаб задач стоящих был достаточно велик", подчеркнул Песков.

При этом пресс-секретарь президента указал, что за деталями по этим вопросам нужно обращаться к министру обороны Сергею Шойгу, сообщает РИА Новости.

Ранее Владимир Путин подчеркнул, что ключевая задача предприятий оборонно-промышленного комплекса — обеспечить российские подразделения и передовые части всем необходимым вооружением, техникой, боеприпасами и снаряжением, причем в требуемом объеме и нужного качества. Сделать это необходимо в кратчайшие сроки, заявил глава государства.

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