Российская армия заняла новые рубежи на донецком направлении

ВСУ потеряли более 80 военных

Российские войска заняли новые выгодные позиции на донецком направлении.

Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Украинская армия потеряла более 80 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, а также 13 единиц техники.

"Потери противника на данном направлении за сутки составили более 80 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины и шесть автомобилей", - сообщил Конашенков.

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