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Путин дал команду на подъем флага на новых кораблях ВМФ

14:47
  • четверг
  • 29 декабря 2022

Корабли приняты в состав российского флота

Президент России Владимир Путин дал команду на подъем флага на новых кораблях Военно-морского флота.

Глава государства принял участие в церемонии в режиме видеоконференции. Путин сообщил, что атомный подводный крейсер "Генералиссимус Суворов", морской тральщик "Анатолий Шлемов" и малый ракетный корабль "Град" приняты в состав ВМФ России.

"Подъем военно-морского флага на кораблях, поступающих в Военно-морской флот, разрешаю", - сказал Путин.

Ранее в Кремле заявили, что президент примет участие в церемонии подъёма военно-морского флага на кораблях, которые поступают в состав военно-морского флота России, заслушает доклады министра обороны России Сергея Шойгу и командующего Тихоокеанским флотом Сергея Авакянца. Также ожидается церемония спуска на воду атомного подводного крейсера "Император Александр III".

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