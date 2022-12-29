Иван Охлобыстин оставил духовное завещание внуку

Актер впервые стал дедом

Иван Охлобыстин впервые стал дедом. Внука звезды назвали Антонием. Об этом рассказал сам актер и режиссер.

Делясь с поклонниками эмоциями на своей странице в "Дзене", Охлобыстин заявил, что теперь вообще ничего не боится и стал свободен. При этом, примерив на себя роль деда, артист решил составить "духовное завещание" на малыша.

Охлобыстин обратился к внуку с наставлением о том, что "все неоднозначно" и "всегда есть другая сторона", хотя "очень хотелось бы предельной ясности".

По мнению артиста, "добиться такой душевной идиллии способно, только подчинив свою жизнь истовому служению принципу "Всё тлен, кроме Бога, России и семьи".

Ивану Охлобыстину 56 лет, 27 из них он состоит в браке с актрисой Оксаной Охлобыстиной (девичья фамилия — Арбузова). У пары четверо дочерей и двое сыновей. Кроме того, Охлобыстин стал крестным отцом более 50 человек, в их числе — актер Артур Смольянинов.

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