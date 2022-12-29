Кулеба высказал недовольство занявшим нейтралитет в ситуации на Украине

Ряд государств предпочитает воздерживаться от оценок ситуации

Нейтральная позиция по российской спецоперации на Украине — то же самое, что принять сторону Москвы в этом конфликте. Такое мнение в четверг, 29 декабря, высказал украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Глава МИД Украины прокомментировал "очередную ракетную атаку на мирные украинские города", которую, по его словам, Россия предприняла накануне Нового года.

Кулеба обвинил Россию в "бессмысленном варварстве" и заявил, что "не может быть нейтральности перед лицом таких массовых военных преступлений", сообщает РИА Новости.

США, Евросоюз и еще ряд государств высказали резкое осуждение российской спецоперации на Украине, ввели санкции против России и организовали военную и финансовую помощь Киеву. Некоторые страны, например, КНДР, поддержали позицию Москвы. При этом часть государств отказались высказать поддержку той или иной стороны конфликта. Есть и те, кто воздерживается от поставок оружия Украине, однако выступает с осуждением спецоперации — например, Швейцария.

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