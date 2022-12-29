Еще один снегопад надвигается на Москву

В столице также сохраняется гололедица

Погода в Москве в ночь на пятницу, 30 декабря, ухудшится. Об этом рассказали в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

В Москве ожидаются снег, мокрый снег, возможна гололедица. В метеобюро столицы уточнили, что высота снежного покрова на главной метеостанции города ВДНХ утром четверга уже достигла 32 см.

В связи с ожидающимся снегопадом пешеходов призывают быть внимательными и аккуратными на улице в непогоду, а автомобилистов — строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, сообщает "Интерфакс".

В Москве и Подмосковье с 21:00 четверга до 21:00 пятницы будет действовать "желтый" уровень погодной опасности в связи с гололедом и налипанием мокрого снега, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра России.

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