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В Белоруссии упала украинская ракета комплекса С-300

15:04
  • четверг
  • 29 декабря 2022

Лукашенко был немедленно проинформирован

На территории Белоруссии упала украинская ракета зенитной ракетной системы (ЗРС) С-300.
Зеленский не уверен, что в Польше упала российская ракета

Инцидент произошел в промежутке между 10 и 11 утра. О происшествии немедленно был проинформирован глава государства Александр Лукашенко, передает агентство "БелТА".

Следователи и сотрудники Минобороны Белоруссии выясняют причины и обстоятельства падения. Сведений о пострадавших нет.

Рассматриваются две основные версии произошедшего. По одной из версий, ракета сбита в результате работы систем ПВО страны. Либо это залет ракеты на территорию Белоруссии, аналогичный недавнему инциденту в Польше.

15 ноября в приграничном польском селе Пшеводув упали фрагменты ракеты украинской зенитной ракетной системы (ЗРС) С-300. В результате инцидента погибли два человека.

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