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Италия потратит больше половины бюджета на коменсацию цен на энергоносители

15:17
  • четверг
  • 29 декабря 2022

Общий объем бюджета составляет 35 млрд евро

Верхняя палата итальянского парламента выразила правительству доверие по вопросу бюджета на 2023 год. За утверждение бюджета проголосовали 107 сенаторов, против высказались 69, воздержался 1 человек.
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Объем бюджета Италии в 2023 году составляет 35 млрд евро. Из этой суммы свыше 20 млрд евро направят на меры по поддержке семей и бизнеса на фоне роста цен на энергоносители.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что "бюджет соответствует обязательствам, взятым перед избирателями, сообщает La Repubblica.

Ранее вице-премьер России Александр Новак предупредил, что недавнее решение Евросоюза ввести потолок цен на газ неминуемо приведет к дефициту голубого топлива в Европе. В 2022 году страны ЕС уже снизили потребление на 40-50 млрд кубометров ценой падения производства удобрений, металлургии, газохимии. Новое решение Брюсселя спровоцирует глубокий долгосрочный кризис и дестабилизацию в регионе.

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