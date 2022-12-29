Общий объем бюджета составляет 35 млрд евро

Верхняя палата итальянского парламента выразила правительству доверие по вопросу бюджета на 2023 год. За утверждение бюджета проголосовали 107 сенаторов, против высказались 69, воздержался 1 человек.

Объем бюджета Италии в 2023 году составляет 35 млрд евро. Из этой суммы свыше 20 млрд евро направят на меры по поддержке семей и бизнеса на фоне роста цен на энергоносители.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что "бюджет соответствует обязательствам, взятым перед избирателями, сообщает La Repubblica.

Ранее вице-премьер России Александр Новак предупредил, что недавнее решение Евросоюза ввести потолок цен на газ неминуемо приведет к дефициту голубого топлива в Европе. В 2022 году страны ЕС уже снизили потребление на 40-50 млрд кубометров ценой падения производства удобрений, металлургии, газохимии. Новое решение Брюсселя спровоцирует глубокий долгосрочный кризис и дестабилизацию в регионе.

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