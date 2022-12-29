Спецслужбы обнаружили схрон украинских диверсантов в ЛНР

Кроме взрывчатки, в тайнике была российская военная форма

Украинские диверсанты планировали теракт на освобожденной российскими войсками территории ЛНР. Спецслужбы обнаружили схрон со взрывчаткой и формой ВС России.

"В Луганской Народной Республике спецслужбами Российской Федерации в частном домостроении, ранее переоборудованном для использования представителями одной из украинских террористических организаций, обнаружен схрон, предназначавшийся для обеспечения деятельности диверсионно-разведывательной группы", - сообщил РИА Новости источник в силовых структурах республики.

Источник уточнил, что из тайника извлекли самодельное взрывное устройство и военную форму, которую террористы планировали использовать для проникновения на объекты. Количество взрывчатки свидетельствует о том, что планировался крупный теракт на новогодние праздники - с нанесением значительного ущерба инфраструктуре и многочисленными жертвами среди мирного населения.

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