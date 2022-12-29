МИД России: Норвегия дискриминирует россиян на Шпицбергене

Москва уже выражала недовольство такой политикой Осло

Российская сторона не приемлет не приемлет дискриминационный подход властей Норвегии по ужесточению работы российских организаций на Шпицбергене. Об этом в четверг, 29 декабря, рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Представитель внешнеполитического ведомства отметила, что вводимые норвежской стороной меры являются нарушением принципов и положений Договора о Шпицбергене 1920 года.

Действия Осло затрагивают уже все основные области, на которых зиждется многолетнее и реализуемое в полном соответствии с международным правом российское присутствие на архипелаге — угледобычу, туризм, науку, рассказала Захарова.

Российская позиция о неприемлемости такой политики с соответствующей аргументацией неоднократно доводилась до норвежской стороны по официальным каналам, сообщается на официальном сайте МИД России.

Ранее Захарова сообщала, что российская сторона фиксирует непрекращающиеся попытки Норвегии нарастить военное присутствие на архипелаге Шпицберген. Москва отмечала активизацию норвежской береговой охраны, входящей в состав ВМС Норвегии, в районе Шпицбергена, в том числе в акватории российского поселка Баренцбург.

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