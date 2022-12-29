Москвичам пообещали самое теплое 1 января в истории наблюдений

Метеорологи ожидают положительные температуры

Первый день 2023 года имеет все шансы оказаться самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Об этом в четверг, 29 декабря, рассказала ведущий специалист агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Метеоролог сообщила в интервью РБК, что температура воздуха в Москве может достигать четырех градусов тепла. Это означает, что велика вероятность "перекрыть" абсолютный максимум температуры, когда-либо зафиксированной 1 января. В настоящее время рекорд составляет плюс 3,9 градуса и принадлежит 1973 году, уточнила Позднякова.

Благодаря теплому сектору циклона в столичный регион будут поступать порции теплого воздуха, что и обеспечит высокую для зимы температуру. При этом ожидаются осадки в виде дождя, рассказала эксперт.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал, что эксперты уточняют прогнозы по мере приближения ночи с 31 декабря на 1 января. Ранее ожидалось до пяти градусов мороза — теперь с большой вероятностью прогнозируются положительные показатели, до двух градусов тепла.

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