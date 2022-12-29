МИД: Евросоюз испугался альтернативной точки зрения на украинский конфликт

В ведомстве объяснили закрытие российских СМИ Брюсселем

Российские СМИ запрещают в странах Европы из-за страха, что аудитория узнает альтернативную точку зрения на события на Украине и в мире. Ведь в таком случае граждане смогут делать собственные выводы, отмечается в комментарии МИД России.

"Такое, ставшее, к сожалению, уже обыденным, проявление русофобии, является одновременно и стремлением всеми силами заглушить альтернативное пропаганде ЕС мнение. По сути европейцев лишают права на свободный доступ к информации", - подчеркивается в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

Ранее крупнейший в Европе спутниковый оператор "Eutelsat", 22% которого принадлежит французскому государству, прекратил ретрансляцию на всей территории ЕС трех телеканалов – "Первый канал", "Россия 1" и "НТВ". Захарова подчеркивает, что развязанная в ЕС охота на российские СМИ одним только запретом на трансляцию не ограничивается. Брюссель навесил на российских журналистов токсичный ярлык "пропагандистов", что существенно ограничивает их возможности полноценно выполнять свою работу.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"