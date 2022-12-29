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МИД: Евросоюз испугался альтернативной точки зрения на украинский конфликт

15:42
  • четверг
  • 29 декабря 2022

В ведомстве объяснили закрытие российских СМИ Брюсселем

Российские СМИ запрещают в странах Европы из-за страха, что аудитория узнает альтернативную точку зрения на события на Украине и в мире. Ведь в таком случае граждане смогут делать собственные выводы, отмечается в комментарии МИД России.

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"Такое, ставшее, к сожалению, уже обыденным, проявление русофобии, является одновременно и стремлением всеми силами заглушить альтернативное пропаганде ЕС мнение. По сути европейцев лишают права на свободный доступ к информации", - подчеркивается в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

Ранее крупнейший в Европе спутниковый оператор "Eutelsat", 22% которого принадлежит французскому государству, прекратил ретрансляцию на всей территории ЕС трех телеканалов – "Первый канал", "Россия 1" и "НТВ". Захарова подчеркивает, что развязанная в ЕС охота на российские СМИ одним только запретом на трансляцию не ограничивается. Брюссель навесил на российских журналистов токсичный ярлык "пропагандистов", что существенно ограничивает их возможности полноценно выполнять свою работу.

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