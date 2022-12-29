"Застала мужа в постели с беженкой": европейки расплачиваются личным счастьем за гостеприимство

Сценарий любовных драм европеек не меняется

В ходе украинского кризиса наглядно проявляется преступный характер киевской и западной пропаганды. В её основе - яркие, но недостоверные и не подкрепленные реальными фактами тезисы и материалы, которые запускают в информационное пространство - об этом заявила официальный представитель нашего МИД Мария Захарова. Кроме того, в рамках антироссийской политики Киев продолжает избавляться от всего, что хоть как-то связано с нашей страной. Вот и минувшей ночью в Одессе снесли сразу два памятника - основательнице города императрице Екатерине II и полководцу Александру Суворову.

Екатерининская площадь в Одессе. Вместо главной архитектурной доминанты - желто-синее полотнище. Памятник основательнице города императрице Екатерине Великой сносили трусливо, под покровом ночи. Вместе с ней низвергли и великого полководца Александра Суворова. Глумились над монументами давно: обливали краской, разрисовывали свастикой. Но эта ночь стала апофеозом варварства и глупости. Ведь если уж уничтожать историю Одессы, то полгорода нужно сровнять с землей. Об этом пишут сами одесситы в соцсетях: "Если демонтировали памятник основателям, еще и тряпку эту повесили, то пусть снесут Новороссийский университет, нынешний ОНУ Мечникова. Старые корпуса построены при Российской Империи, новые во времена Союза. Политех туда же! Пусть снесут все школы Одессы, советское наследие. Пусть вырубят парк Шевченко, парк Победы, а что им? Пусть выкорчуют булыжники мостовой на (о, Боже!) улице Пушкинской. Вокзал нафиг пусть снесут, музеи, храмы, театры. Оперный тоже не Бандера ведь создал."

Так активно как при Зеленском на Украине с памятниками еще не воевали. Мания величия и замашки кровавого диктатора. Кроме врачей-наркологов диагнозы украинскому президенту начала ставить и пресса Германии. Читатели немецкой Die Welt удивились его заявлению о том, что Запад перестал бояться Россию. А почему он думает, что может говорить за всех, задалась вопросом аудитория. Автор другой газеты – Junge Welt - сравнил Зеленского с кровавыми африканскими диктаторами.

"Зеленский – лишь самый молодой среди тех кровавых персонажей, которых коллективный Запад десятилетиями содержит в своих колониях, чтобы те поддерживали там террор и хаос. Вторая цель: чтобы, например, в Европе не налаживали мир с Россией, которой отказывают в любых гарантиях безопасности. Для Зеленского и его хозяев в Вашингтоне эта установка – исходная точка, а это равнозначно продолжению сражений и бомбардировок. Широко разрекламированный ими в СМИ саммит мира представляет собой прямую противоположность идее примирения сторон", - говорится в статье.

Украина хочет провести так называемый саммит мира 24 февраля на полях ООН. Но при этом устроить трибунал над Россией и получить с неё репарации. Москва заявила, что ни в каких переговорах на основе иллюзорной формулы мира Зеленского участвовать не будет. Киеву для начала нужно спуститься с небес на землю и согласиться с реалиями, которые сложились.

"Мы расцениваем подобную бредовую идею, как еще одну пиар-акцию Вашингтона , который в последнее время пытается представить киевский режим в образе теперь уже миротворца. Страдальцами были, либеральной демократией были, борцами за свободу Европы были. Теперь еще миротворцы. Так, кстати, назывался одноименный сайт, который действовал много лет и публиковал персональные данные на граждан, которых киевский режим пытался истребить и которые погибали. Поэтому, если в этом смысле Вашингтон хочет представить киевский режим в виде миротворца. Тогда все понятно, какой смысл они вкладывают в этом слово", - заявила Мария Захарова, официальный представитель МИД России.

Говоря о мире, Запад продолжает накачивать Киев оружием. На радость военно-промышленному комплексу США и к ужасу европейцев, которые расплачиваются за все эти бесперебойные поставки. Грекам уже впору отказываться от национальной новогодней традиции: разбивать спелые гранаты о порог или стену дома. Этот фрукт является символом изобилия. Но многим теперь такое расточительство будет не по карману. Инфляция в стране рекордная - более 11 процентов. Население во всем винит власти, которые наравне с другими странами ЕС ввязались в санционную войну с Россией и военную помощь Украине.

"После начала конфликта на Украине стало очень тяжело жить. Огромный рост цен на продукты и топливо. Ездить на автомобиле стало слишком дорого. Поэтому, теперь я часто пользуюсь общественным транспортом. Мне пришлось устроиться на вторую работу", - говорит житель Афин Александрос Стихиос.

Прекратить финансировать Киев в ущерб национальным интересам призвал лидер французского оппозиционного движения "Патриоты" Флориан Филиппо. Он не в первый раз критикует режим Зеленского и отправку европейских денег в черную дыру: "Через несколько дней, с 1 января 2023 года, ЕС будет ежемесячно отправлять Зеленскому по 1,5 млрд евро! Целый год! Или 300 млн, выплаченных одной Францией! Каждый месяц! Осознаем ли мы, что это полный бред?! Остановитесь!".

Одних только беженцев с Украины Пятая Республика приняла около 100 тысяч. Пособия - по 430 евро в месяц каждому.

За гостеприимство европейцы расплачиваются не только своими финансами, но и личным счастьем. Едва отгремела скандальная история в Великобритании, как сексуальные похождения украинок взорвали таблоиды в Польше. Сценарий любовных драм европеек не меняется. В английском Манчестере львовянка Софья Каркадым увела мужа из приютившей ее семьи. В польском Ольштыне женщина застала супруга в постели с беженкой Татьяной из Херсона, которой сама же и предоставила крышу над головой. В итоге лишилась и мужа и жилья: в квартире польки теперь хозяйничает разлучница.

Лилия Акиньшина, Виталий Марченко, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"