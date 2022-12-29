Сбежавшие из частного вольера под Челябинском кролики расплодились в дикой среде

Посмотреть на это приезжают все желающие

В Челябинской области появился кроличий остров. История более чем романтичная - пара ушастых сбежала из частного вольера и скоро обзавелась целым семейством в дикой среде. Символов наступающего года в деревне под названием "Глухой остров" уже около сотни. В гости к ним теперь приезжают все желающие. Пушистые легко идут на контакт и едят прямо с рук.

На глухом острове, укрытом от глаз, куда и добраться-то не каждый сможет, происходят странные вещи. Местные говорят: как рассветет, из-под каждой сосны начинают выходить гигантские кролики. Иван - хозяин ушастых - успокаивает: кролики абсолютно безвредны. Хотя их действительно очень много.

- Идите кушать, мои сладкие! Малышки-малышки-малышки!

Малышки на поверку оказываются кроличьими гигантами. Выходят дружно, никого не стесняясь. Уши держат гордо, потому как хозяин называет их красивым заморским словом - бургундцы.

"Мне они приглянулись тем, что это бойлерная порода. Вроде как призовая по вкусовым параметрам. Ну и они очень спокойные. Потому что есть породы очень диковатые. Злые, так скажем, кусачие. А эти вроде как нежные. И от них плохого слова не услышишь", - говорит Иван Бойда.

Иван не скрывает: кроличье нашествие началось всего с парочки пушистиков. Съесть рука не поднялась. Зверьков отпустили на вольные хлеба, а те свой шанс использовали на все 100.

"Я думаю, сейчас 90. Возрастов до двух лет и младше. Всех больше - это два года. Но таких малышей, я думаю, штук 20 сейчас", - говорит Анастасия Первых, друг кроликов.

Людская молва о диковинной стае разнеслась быстро. На глухой остров потянулись многочисленные любопытствующие. От потрясения даже о телефонах забывают - какие селфи, когда прямо в глаза смотрят такие милые создания?

"Я приехала с бабушкой и дедушкой. Да, удивило. Никогда столько много кроликов не видела", - говорит школьница Елена Поздюк.

Хозяева кроликов признаются: ситуацию они больше не контролируют. Бургундцы на челябинской земле расцвели и расплодились с невероятной силою. Их уже сложно не то, что посчитать, а даже определить по цвету.

"Рыженькие - прям бомба, мне нравятся. Ну почему-то от них получаются еще беленькие. А сереньких мы потом еще…. Есть порода русская советская шиншилла. Мы думали, надо кровь всё равно размешивать им. Ну и подселили шиншилл этих. Ну, они подмешались, стали вот уже такие рыже-серенькие. Потемнее вот есть, бегают", - говорит Иван Бойда.

Во что превратятся в ближайшее время челябинские леса, сказать сложно. Окончательно обрусевшие бургундцы о первенстве в пищевой цепочке над лисами, зайцами, ласками и волками пока не заикаются. Сидят себе тихо и ждут команды "На старт!"

Ольга Стрельцова, Алсу Янгляева, "ТВ Центр".

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