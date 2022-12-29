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Путин подписал закон о суровом наказании за осквернение Георгиевской ленты

16:03
  • четверг
  • 29 декабря 2022

Ее приравняли к символам воинской славы России

Владимир Путин подписал закон о признании Георгиевской ленты символом воинской славы России. Ее публичное осквернение повлечет за собой суровое наказание.

Согласно Уголовному кодексу, за публичное осквернение символов воинской славы России физлицам грозит штраф до 3 миллионов рублей или лишение свободы на срок до трех лет. Если правонарушение совершено группой лиц или по предварительному сговору или при наличии иных отягчающих обстоятельств, штраф составит до 5 миллионов рублей, а срок наказания – до пяти лет.

В законе указано, что Георгиевская лента используется во время проведения органами публичной власти торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы, иных мероприятий, связанных с событиями Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, мероприятий, направленных на увековечение памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы России.

Также допускается использование Георгиевской ленты гражданами, общественными объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями исходя из необходимости обеспечения ее статуса как символа воинской славы России.          .

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