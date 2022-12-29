МО Белоруссии: украинскую ракету сбили силы ПВО

Обломки упали в Ивановском районе республики
Украинская ракета С-300 была сбита ПВО Белоруссии. Это подтвердили в Минобороны республики.
"Сегодня в районе 10 часов силами войск противовоздушной обороны была поражена воздушная цель" - приводит сообщение белорусского военного ведомства агентство БелТА.
В Минобороны уточнили, что обломки обнаружены на сельскохозяйственном поле в районе деревни Горбаха Ивановского района Брестской области. Эксперты установили, что они принадлежат зенитной управляемой ракете С-300, выпущенной с территории Украины.
Ранее сообщалось, что во время ударов ВС России по объектам украинской инфраструктуры ракета упала на территории Белоруссии. Пострадавших и разрушений в результате инцидента нет.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"