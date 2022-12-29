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МО Белоруссии: украинскую ракету сбили силы ПВО

16:08
  • четверг
  • 29 декабря 2022

Обломки упали в Ивановском районе республики

Украинская ракета С-300 была сбита ПВО Белоруссии. Это подтвердили в Минобороны республики.

В Белоруссии упала украинская ракета комплекса С-300
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"Сегодня в районе 10 часов силами войск противовоздушной обороны была поражена воздушная цель" - приводит сообщение белорусского военного ведомства агентство БелТА.

В Минобороны уточнили, что обломки обнаружены на сельскохозяйственном поле в районе деревни Горбаха Ивановского района Брестской области. Эксперты установили, что они принадлежат зенитной управляемой ракете С-300, выпущенной с территории Украины.

Ранее сообщалось, что во время ударов ВС России по объектам украинской инфраструктуры ракета упала на территории Белоруссии. Пострадавших и разрушений в результате инцидента нет.

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