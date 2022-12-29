Путин ужесточил наказание за призывы к отказу от исполнения гражданского долга

Также усиливается ответственность для религиозных объединений, наносящих вред здоровью

Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за создание НКО, чья деятельность связана с призывами к отказу от исполнения гражданских обязанностей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Наказание за подобную деятельность увеличивается вдвое. Согласно документу, за создание либо руководство организацией, побуждающей граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей или к совершению иных противоправных деяний, устанавливается наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет – вместо трех, либо лишения свободы на срок до шести лет – также вместо трех.

Для организаторов и руководителей таких НКО штрафы, которыми можно было заменить заключение, теперь не предусмотрены. Оштрафовать могут участников – на 200 тысяч рублей или в размере заработной платы за период до восемнадцати месяцев – либо отправить их на принудительные или исправительные работы.

Ужесточена также ответственность за создание религиозного или общественного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью, а также руководство таким объединением. Предусматривается наказание вплоть до семи лет лишения свободы.

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