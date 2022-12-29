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Ватикан рассказал о состоянии Бенедикта XVI

17:00
  • четверг
  • 29 декабря 2022

95-летний "папа на покое" серьезно болен

Ватикан рассказал о состоянии "папы на покое" Бенедикта XVI. Ранее папа Франциск призвал верующих молиться о здоровье своего предшественника.

"Почетный папа смог хорошо отдохнуть минувшей ночью. Он находится в полном сознании и бодрствует. И хотя сегодня его состояние остается тяжелым, ситуация в настоящий момент стабильная", - сказал официальный представитель Ватикана Маттео Бруни (цитата по РИА Новости).

Ранее источники сообщали, что состояние 95-летнего Бенедикта остается "очень серьезным", он находится под постоянным медицинским наблюдением.

Бенедикт XVI занимал Апостольский престол с апреля 2005 года по февраль 2013 года. 11 февраля 2013 года он неожиданно объявил о решении отречься от папского престола.

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