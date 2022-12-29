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Россиянам разрешили отказаться от предоставления биометрии

17:03
  • четверг
  • 29 декабря 2022

Гражданину не может быть отказано в коммерческих и государственных услугах

Россияне имеют право отказаться от предоставления биометрических персональных данных при получении коммерческих и государственных услуг. Закон о единой биометрической системе подписал президент России Владимир Путин.

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В законе, текст которого опубликован на официальном портале правовой информации, закреплен запрет на принуждение к сдаче биометрических данных. Гражданину не может быть отказано в коммерческих и государственных услугах, если он не захотел предоставлять биометрию.

Закон также определяет закрытый перечень видов собираемой биометрии - изображение лица и образец голоса. Эти данные будут размещаться и обрабатываться в единой государственной биометрической системе. Подчеркивается, что положения закона не затрагивают случаи использования данных в целях оперативно-розыскной деятельности, обеспечения безопасности государства и миграционного учета.

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