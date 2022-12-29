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Скончался легендарный советский композитор Эдуард Артемьев

17:11
  • четверг
  • 29 декабря 2022

Ему было 85 лет

Советский композитор Эдуард Артемьев скончался на 86-м году жизни. Об этом сообщил его сын Артемий, пишет ТАСС.

В начале декабря Артемьев попал в одну из московских больниц с коронавирусом.

Ранее Артемий сообщил, что композитор переведен в реанимационное отделение из-за проблем, возникших на фоне лечения от бактериальной пневмонии.

Эдуард Артемьев — народный артист России. Родился 30 ноября 1937 года в Новосибирске. Композитор известен как автор музыки к фильмам Андрея Тарковского, Андрея Кончаловского  и Никиты Михалкова.

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Эдуард Артемьев
Эдуард Артемьев
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