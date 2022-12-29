Скончался легендарный советский композитор Эдуард Артемьев

Ему было 85 лет
Советский композитор Эдуард Артемьев скончался на 86-м году жизни. Об этом сообщил его сын Артемий, пишет ТАСС.
В начале декабря Артемьев попал в одну из московских больниц с коронавирусом.
Ранее Артемий сообщил, что композитор переведен в реанимационное отделение из-за проблем, возникших на фоне лечения от бактериальной пневмонии.
Эдуард Артемьев — народный артист России. Родился 30 ноября 1937 года в Новосибирске. Композитор известен как автор музыки к фильмам Андрея Тарковского, Андрея Кончаловского и Никиты Михалкова.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"