ВСУ отказались от попыток массово форсировать Днепр

Сообщения в соцсетях о десантах - фейки

Попытки украинских диверсионных групп высадиться на левом берегу Днепра. Сообщения о десантах ВСУ, которые появляются в украинском информпространстве – фейки, заявил внештатный советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич.

"В самые сложные дни эвакуации из Херсона они пытались максимально на всех участках воздействовать и военным, и психологическим образом. Сейчас этого нет, и давно нет. Поэтому просто остаточные волны расходятся по соцсетям, и все", - сказал Малькевич в интервью агентству ТАСС.

Представитель администрации также отметил: ВСУ понимают, что их пребывание в Херсоне временно. Они используют город только как перевалочную военную базу, укрепрайон, чтобы построить фортификационные сооружения вдоль правого берега Днепра. Налаживать в Херсоне мирную жизнь украинская сторона не собирается.

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