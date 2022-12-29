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Байден отказал Зеленскому в поставках новых ракет

17:48
  • четверг
  • 29 декабря 2022

В Белом доме считают, что поставки такого оружия грозят распадом НАТО

Киев не получит новых ракет ATACMS с радиусом действия до 300 километров. На высказанную во время визита в США Владимиром Зеленским просьбу о поставках этого вооружения украинский лидер получил категорический отказ от президента США Джо Байдена.

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"Идея о том, что мы дадим Украине вооружение, которое принципиально отличается от того, что уже поставляется, будет иметь перспективу распада НАТО, Европейского Союза и остального мира", — приводит слова Байдена издание Politico.

Зеленский еще до визита в Вашингтон просил Соединенные Штаты направить ракеты ATACMS и разведывательно-ударные БПЛА Grey Eagle и Reaper. Однако американские власти пришли к выводу, что обеспечение такой военной помощи будет слишком затратным. Газета со ссылкой на источник утверждает, что Вашингтон не намерен менять свое решение в этом вопросе.

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