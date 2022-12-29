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Таксистов обязали сдать экзамен по действиям в случае ЧС

18:14
  • четверг
  • 29 декабря 2022

Также водители обязаны знать пути проезда к памятникам истории

Водители, имеющие более трех неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения, не смогут работать в такси. Не примут в таксисты и тех, кто был повторно в течение одного года лишен водительских прав или получил административный арест за нарушение ПДД. Дополнительные требования для работы в такси содержатся в законе, подписанном президентом России Владимиром Путиным.

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Согласно документу, желающий работать в такси водитель обязан пройти аттестацию на знание расположения и путей подъезда к памятникам истории и культуры, зданиям госорганов, медицинским, спортивным и транспортным объектам. Проверят также знания соискателя на действия в случае ЧС.

Запрещается работать таксистом гражданам, ранее судимым за насильственные преступления. Закон, опубликованный на официальном портале правовой информации, вступает в силу с 1 сентября 2023 года.

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