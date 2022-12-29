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Миллион жителей Одесской области остались без света

18:38
  • четверг
  • 29 декабря 2022

Энергоснабжение восстановят не скоро

После ракетных ударов ВС России по украинским объектам инфраструктуры без света в Одесской области остаются около миллиона человек. Такие данные привел директор компании "ДТЭК Одесские электросети" Дмитрий Григорьев.

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"Порядка 40-50 тысяч клиентов, а это около миллиона человек, остаются без электроснабжения в Одессе и области", — приводит слова Григорьева ТАСС.

Энергетик отметил, что энергоснабжение восстановлено у некоторых абонентов, однако большинство районов еще долго будет без света. По словам Григорьева, Одесская область, как и вся страна, нуждается в энергетическом оборудовании и запчастях.

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