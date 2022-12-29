Минск потребовал от Киева расследования инцидента с ракетой

Подобные случаи могут иметь катастрофические последствия

Инцидент с падением украинской ракеты С-300 на территории Белоруссии должен быть тщательно расследован. О требовании Минска к Киеву сообщил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.

"Мы потребовали, чтобы украинская сторона провела тщательное расследование всех обстоятельств пуска указанной ракеты", — приводит слова представителя МИД ТАСС.

В Минске призвали Киев принять исчерпывающие меры, чтобы не допустить повторения таких инцидентов в будущем. Подобные случаи могут привести к катастрофическим последствиям, подчеркнули в МИД.

Тем временем Следственный комитет Белоруссии изъял обломки с места падения украинской ракеты для экспертизы. Ранее в белорусском Минобороны подтвердили, что снаряд, выпущенный комплексом С-300 со стороны Украины и упавший в Ивановском районе Брестской области, сбила ПВО республики.

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