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Кадыров о праве баллотироваться в президенты России: "Чеченцам нельзя что ли?"

19:20
  • четверг
  • 29 декабря 2022

Но делать этого он не будет

Рамзан Кадыров заявил, что имеет право баллотироваться в президенты России, как и любой другой гражданин страны. Об этом он сказал в ходе прямой линии в четверг, 29 декабря.
Кадыров стал генерал-полковником

"Другим можно, чеченцам нельзя, что ли? Можно. Но я никогда не буду этого делать... Тем более государством, которым управлял мудрый, дальновидный, сильный человек, талантливый, честный порядочный", - сказал глава Чечни, имея ввиду президента России Владимира Путина (цитата по РИА Новости).

По его мнению, после такого человека руководить и управлять страной "практически невозможно".

Также Кадыров опроверг слухи о своей болезни. По его словам, он абсолютно здоров и готов показать свою спортивную подготовку, если потребуется.

"Каждый день тренируюсь, плаваю. Три дня назад проверял сосуды, сердце, легкие - у меня все было чисто. Сказали, что абсолютно никаких отклонений нет. Каждые три месяца я сдаю анализы, провожу полное обследование, диагностику", - сказал глава Чечни.

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Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров
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