Пассажиров рейса Москва - Калининград эвакуировали из-за возгорания на борту

По предварительным данным, пострадавших нет

Экипажу рейса Москва-Калининград пришлось объявить эвакуацию пассажиров из-за возгорания на борту. Самолет, следовавший из московского аэропорта Домодедово, был остановлен во время руления.

"Во время руления у одного из пассажиров произошел тепловой разгон устройства powerbank. Случилось возгорание", - приводит сообщение пресс-службы "Уральских авиалиний" ТАСС.

Отмечается, что экипаж отреагировал максимально оперативно. Возгорание было локализовано в считанные секунды, пассажиры эвакуированы, пострадавших в результате инцидента нет.

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