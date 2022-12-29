Комендантский час отменили в ЛНР на Новый год и Рождество

В нескольких районах режим сохранится и в праздники

Действие комендантского часа в Луганской Народной Республике отменяется на Новый год и Рождество. Указ подписал врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

"С целью обеспечения проведения мероприятий, посвященных новогодним и рождественским праздникам, постановляю установить, что действие запрета на нахождение граждан на улицах и в иных общественных местах, установленного в соответствии с указом главы Луганской Народной Республики... приостанавливается", - приводит содержание документа ТАСС.

Уточняется, что режим комендантского часа не будет действовать с 23:00 31 декабря 2022 года до 04:00 1 января 2023-го, а также в такой же промежуток времени в ночь с 6 на 7-е января 2023 года. Послабления не коснутся Лисичанска, Первомайска, Рубежного и Северодонецка. Режим будет действовать в Кременском, Сватовском и Троицком районах республики.

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