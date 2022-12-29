Зеленский запретил СМИ публиковать позитивную информацию о России

Российские медиаресурсы на Украине под запретом

Контроль украинской власти над СМИ усилен. В соответствии с законом "О медиа", который подписал президент Украины Владимир Зеленский, полномочия Национального совета по теле- и радиовещанию существенно расширяются.

Совет получил право направлять в редакции всех СМИ обязательные для выполнения предписания, а также штрафовать все медиа. Контролирующий орган может без решения суда запрещать работу интернет-СМИ сроком на 14 дней и отменять регистрацию печатных средств массовой информации.

Деятельность всех российских медиаресурсов на территории Украины запрещена - как и распространение информации о действиях России, которая, с точки зрения украинских властей, является недостоверной. Также недопустимо, по мнению властей в Киеве, "исключительно позитивное освещение деятельности органов власти России с целью их популяризации", передает ТАСС.

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