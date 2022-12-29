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Путин пообещал строить больше кораблей для защиты страны

22:08
  • четверг
  • 29 декабря 2022

Президент передал ВМФ три новых корабля

Сегодня в состав Военно-Морского Флота России поступили сразу три корабля, которые не имеют аналогов в мире. Владимир Путин дал команду поднять на них флаги: Андреевские стяги и российские триколоры увенчали атомный подводный крейсер "Генералиссимус Суворов", малый ракетный корабль "Град" и морской тральщик "Анатолий Шлемов". Также президент руководил спуском на воду подводного ракетоносца Император Александр III.

Вот он самый долгожданный момент для команды малого ракетного корабля "Град", который был принят в ряды российского военно-морского флота. Те же чувства сегодня испытали и экипажи ещё двух судов. Морского тральщика "Анатолий Шлемов" и атомного подводного крейсера "Генералиссимус Суворов". За торжественной церемонией поднятия флагов на всех этих кораблях по видеосвязи вместе с министром обороны наблюдал и верховный главнокомандующий.

"Хочу поздравить всех военных моряков и корабелов России с этим знаменательным, этапным для флота событием, поблагодарить коллективы "Севмаша", Зеленодольского и Средне-Невского судостроительных заводов за добросовестный труд, за своевременное и качественное выполнение заданий. Конструкторы, инженеры, рабочие этих предприятий вновь на деле доказали свой высокий профессионализм. Особо отмечу вклад в создание атомного подводного флота предприятий Объединённой судостроительной корпорации – конструкторского бюро "Рубин" и завода "Севмаш". Новейшие атомные ракетоносцы, которые там проектируются, строятся по многим характеристикам не имеют аналогов в мире", - сказал Владимир Путин.

Новые подводные и надводные корабли обладают современными системами навигации, связи и гидроакустики. Оснащены высокоточным оружием и роботизированными комплексами, уже зарекомендовавшими себя в реальных боевых условиях. К примеру, класс малых ракетных кораблей, к которым относится тот же "Град", вооруженный ракетами "Калибр" и "Оникс", отлично показал себя в ходе выполнения задач в Сирии. А также во время специальной военной операции на Украине. Лучшим в своем классе является и морской тральщик "Анатолий Шлемов". В перспективе планируется построить ещё десять таких кораблей.

А на этих кадрах (см. видео) зафиксирован учебный пуск новейшей российской баллистической ракеты "Булава". Именно ими оснащен атомный подводный крейсер "Генералиссимус Суворов". Эта подлодка относится к классу "Борей". В рамках действующей госпрограммы будут построены ещё четыре таких же ракетоносца, что обеспечит безопасность России на десятилетия вперед. Один из таких кораблей, носящий имя императора "Александра 3-го", уже следующим летом приступит к испытаниям. А сегодня его торжественно спустили на воду.

Сергей Шойгу: "Товарищ верховный главнокомандующий вооруженными силами России. Атомный подводный крейсер Александр III к спуску на воду готов. Разрешите начать движение?"

Путин: "Разрешаю!"

Шойгу: "Стапель на ход!"

Перед этим моментом капитан корабля Олег Гришаев по традиции на удачу разбил о борт ракетоносца бутылку шампанского. В ближайшие годы то же самое предстоит сделать и многим другим командирам, потому как развитие флота для государства, подчеркнул президент, по-прежнему в числе приоритетных задач.

"Подчеркну: мы будем повышать темпы и объёмы строительства кораблей разных проектов, оснащать их самыми современными средствами вооружения, вести оперативную и боевую подготовку моряков с учётом опыта, полученного, в том числе в ходе специальной военной операции, словом, делать всё необходимое, чтобы надёжно обеспечить безопасность России, защиту наших национальных интересов в Мировом океане", - сказал Путин.

В завершение президент ещё раз поблагодарил всех, кто разрабатывал и строил новые корабли. И пожелал удачи их экипажам, выразив уверенность в том, что моряки с честью будут выполнять долг.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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Андреевский флаг на корабле ВМФ России
Андреевский флаг на корабле ВМФ России
Владимир Путин
Владимир Путин
Малый ракетный корабль "Град" ВМФ России
Малый ракетный корабль "Град" ВМФ России
Пуск ракеты с подлодки
Пуск ракеты с подлодки
Прием новых кораблях ВМФ России
Прием новых кораблях ВМФ России
Подлодка
Подлодка
Подлодка "Генералиссимус Суворов"
Подлодка "Генералиссимус Суворов"
Прием новых кораблях ВМФ России
Прием новых кораблях ВМФ России
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