"Великий русский композитор": каким запомнится Эдуард Артемьев

Соболезнования близким композитора выразил Владимир Путин

Ушел из жизни легендарный советский и российский композитор Эдуард Артемьев. Человек, написавший музыку для двух Олимпиад в нашей стране, а также для порядка двухсот фильмов. С ним работали такие режиссеры, как Андрей Тарковский, Андрей Кончаловский, а также Никита Михалков. Саундтрек из его ленты "Родня" стал одной из самых популярных песен того времени - "Полет на дельтаплане", которую исполнил Валерий Леонтьев. Всего месяц назад в Государственном Кремлёвском дворце широко отметили 85-летие мастера. Но Эдуард Николаевич тогда уже был болен. Соболезнования родным и близким в связи с кончиной композитора выразил Владимир Путин.

Он точно знал, как звучит Космос. Работая вместе с режиссером Андреем Тарковским над фильмом "Солярис", композитор- экспериментатор Эдуард Артемьев соединил звучание синтезатора и симфонического оркестра, и у Вселенной появился голос.

У Артемьева своя невероятная и практически бесконечная киновселенная - почти двести фильмов. Его неслучайно часто называли "русским Морриконе". Он - автор саундтреков ко многим киношедеврам. Без его музыки невозможно представить картины Тарковского, Кончаловского, Абдрашитова, Михалкова. И одна из самых пронзительных в мировом кинематографе мелодий - из фильма "Свой среди чужих, чужой среди своих".

Артемьев не раз признавался, что мелодии приходят к нему легко, все из того же Космоса. Надо потом только доработать, довести до ума. Но каждый раз, сочиняя музыку, композитору было важно - проникнуться атмосферой, увидеть отснятые кадры, чтобы почувствовать настроение и энергетику конкретного фильма. Он считал, что музыка - это не просто звук, это сильнейший обмен энергией.

"Он велик, он великий человек. Это Мастер. Это невероятно творческий, невероятно космический человек. Человек, который создал, создал свои миры - миры Эдуарда Артемьева", - говорит Сергей Скрипка, дирижер, народный артист России.

Композитор-новатор - он одним из первых в стране стал заниматься электронной музыкой, работал с синтезатором, изобретенным советским физиком, в экспериментальной студии. Ему вообще оказались подвластны все жанры. И те, что считаются легкими, эстрадными. Кто не знает его "Полет на дельтаплане", впрочем, тоже рожденный из музыкальной темы кинофильма "Родня". Но были и мюзикл "Щелкунчик и Крысиный король", и рок-опера "Преступление и наказание", и симфонии, сюиты, оратории. Вот в концертном зале Чайковского исполняют его мессу (см. видео). И после зал очень долго не отпускает композитора. Он смущается, Эдуард Артемьев всегда был скромным, непубличным человеком. Но весь мир и на Олимпиаде-80, и на сочинской, тоже слушал его музыку, она звучала и на открытии, и когда гас олимпийский огонь.

"Путь композитора - это очень сложная штука, которую трудно проанализировать. Я очень давно знаю Эдуарда. Кривая вывела его на кино, где он сделал выдающиеся работы, киноработы. Просто очень горько, что такие люди уходят. Конечно, это утрата, огромная утрата", - говорит Максим Дунаевский, композитор.

Совсем недавно, в конце ноября у Эдуарда Артемьева был юбилей. 85 лет! Уже тогда он плохо себя чувствовал. А все последние недели находился в больнице, ему так и не удалось справиться с осложнениями после пневмонии. Эдуард Артемьев до последнего работал - его музыка зазвучит в фильме Николая Лебедева "Нюрнберг". Незавершёнными остались два концерта - фортепианный и скрипичный, недописанной - опера "Степной волк".

"Ушёл гениальный композитор и очень близкий друг. Поэтому не хочу, как говорится, мельчить горе словом. Просто хочу, чтобы все понимали, что действительно ушел великий, гениальный русский композитор и потрясающий человек. Никогда ни про кого не сказавший ни одного дурного слова. Царство небесное!" – говорит Никита Михалков.

Эдуард Артемьев еще и автор самого светлого Реквиема. Человек, услышавший голос Вселенной, точно знал: душа, как и музыка, бессмертна.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

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